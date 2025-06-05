Атака по навчальному підрозділу ЗСУ на Полтавщині. Двоє постраждалих померли

На Полтавщині в лікарні померли двоє постраждалих під час атаки Росії по навчальному підрозділу ЗСУ.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

Інформації про кількість і стан інших поранених наразі нема.

Атака сталась 4 червня. У Сухопутних військах повідомляли, що пораненим військовослужбовцям надають медичну допомогу в лікарнях.

Там також зауважили, що завдяки заходам безпеки вдалося уникнути найгірших наслідків: щоб захистити військових від постійної загрози ракетних та авіаударів по тилу, особовий склад розосередили, під час тривоги всі перебували в укриттях і дотримувалися правил безпеки.