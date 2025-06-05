Росіяни вночі вдарили дронами по Прилуках і Харкову: 5 людей загинули, понад 20 постраждали

Пʼять людей загинули через російську атаку дронами по Прилуках на Чернігівщині.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.

По житловій забудові міста запустили щонайменше шість безпілотників. Серед загиблих — дві жінки й однорічна дитина, яких знайшли під завалами. Також відомо про 6 поранених, їх госпіталізували.

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Під атакою дронів цієї ночі був і Харків, постраждали 17 людей, серед них — 4 дитини.

Унаслідок влучань пошкоджені кілька багатоповерхівок та автомобілів. Також сталось три пожежі: горіли квартира на останньому поверсі житлової 17-поверхівки, квартира на другому поверсі та підвальне приміщення 5-поверхівки та 3 легкові авто.