«Росія показує середній палець усьому світові», — Зеленський про прямі розмови лідерів із Путіним

Володимир Зеленський ввечері 4 червня прокоментував особисті розмови світових лідерів із Путіним.

За даними українського президента, з початку цього року окупанти атакували Україну майже 27 700 авіабомбами, майже 11 200 «шахедами» та 9 тисячами інших БпЛА, більш як 700 ракетами, зокрема балістичними.

«Багато хто говорив із Росією і на різних рівнях. Жодні розмови не привели не тільки до надійного миру, а й навіть до зупинки війни. На жаль, Путін відчуває безкарність і навіть після всіх жахливих російських ударів нібито готує ще якісь «відповіді», — розповів Зеленський.

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Він зазначив, що якщо світ слабко реагує на погрози лідера РФ, той бачить у цьому готовність країн «заплющити очі» на його злочини та дати «мовчазний дозвіл» на «нові звірства, нові удари, нові вбивства».

«Це означає, що кожним новим ударом, кожною новою відстрочкою дипломатії Росія показує середній палець усьому світові. Усім, хто не хоче посилювати тиск на Росію», — каже президент України.

Якщо сильні не зупиняють Путіна, вони розділяють із ним відповідальність, переконаний Зеленський. «А якщо вони хочуть, але не можуть його зупинити, Путін більше не вважатиме їх сильними», — додав він.