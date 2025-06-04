Bloomberg: США відмовляються прикривати з неба європейські сили стримування в Україні

США відмовилися надати повітряну оборону як гарантію безпеки для сил стримування, які Велика Британія та Франція планують розмістити в Україні після війни з Росією.

Про це повідомляє Bloomberg.

Британський прем’єр-міністр Кір Стармер вважає цю гарантію з боку Вашингтону необхідною, щоб стримати РФ від порушення будь-яких майбутніх мирних домовленостей. Втім, за словами джерел, європосадовці під час спілкування з американськими представниками зрозуміли, що Дональд Трамп не надасть тих гарантій безпеки для «Коаліції охочих», на які були надії.

Лондон і Париж переконували президента США не лише підтримати європейські сили з повітря, а й допомогти спостерігати за кордоном між Україною та РФ і надати розвіддані. Дехто у Європі сподівається, що Трамп втрутиться, якщо британські чи французькі війська стануть мішенню для Москви в Україні. Але закріплення цієї гарантії письмово малоймовірне, кажуть співрозмовники медіа.

Крім того, уряди європейських країн переглянули свою оцінку того, що потрібно для стримування Росії. Тепер вони вважають, що поєднання української армії, підготовки союзників, присутності військ партнерів, розміщення авіації на східному фланзі НАТО і патрулювання Чорного моря буде достатньо.

Розгортання обʼєднаних сил союзників у повоєнній Україні залежить від укладення мирної угоди, якої, на думку європейських посадовців, дедалі важче досягти, пише Bloomberg.

Трамп має зустрітися з союзниками на саміті «Групи семи» в Канаді та на саміті Північноатлантичного Альянсу пізніше у червні. НАТО закликатиме Європу та Канаду збільшити запаси озброєння та техніки приблизно на 30% упродовж наступних кількох років. Це означає значне збільшення фінансування з боку столиць.