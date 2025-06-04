У Молдові кажуть, що Росія хоче перекинути 10 тисяч військових до Придністровʼя

Росія хоче встановити в Молдові прокремлівський уряд, що дасть їм змогу розмістити 10 тисяч військових у невизнаному Придністровʼї.

Про це заявив премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан.

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Парламентські вибори в Молдові пройдуть у вересні 2025 року. За словами Речана, Росія планує втрутитися в них, щоб майбутній уряд, більш орієнтований на Москву, дозволив їй розширити свою військову присутність у регіоні. Премʼєр каже, що Москва ширить пропаганду в мережі, а ще переводить гроші проросійським партіям і виборцям.

«Це величезні зусилля, спрямовані на підрив молдовської демократії. Вони [росіяни] хочуть зміцнити свою військову присутність у Придністровському регіоні», — вважає Речан.

Інформація про плани Москви розмістити 10 тисяч військових у Придністровʼї — це дані розвідок, каже Речан.

«Ви можете собі уявити, який вплив і тиск чинитиметься на південний захід України за наявності 10 тисяч солдатів. Але також це близько до Румунії, держави-члена НАТО», — заявив премʼєр Молдови.