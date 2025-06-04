Президент вручив дітям перші відзнаки «Майбутнє України». Ось що це за нагорода

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вперше вручили дітям нову відзнаку «Майбутнє України».
Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.
Діти, які отримали відзнаку, пережили окупацію, депортацію, втрату рідних, надавали допомогу постраждалим, а також підтримують українських воїнів і займаються волонтерством.
Цьогоріч нагороду отримали:
- 16-річний Дмитро Амальський з Миколаївщини, який під час пожежі в будинку дістав із полум’я свого дев’ятирічного брата, передав його мамі, а сам намагався загасити вогонь;
- восьмирічний Захар Бабак з Луцька. Після того як його тато-військовий потрапив у полон, Захар 22 місяці поспіль щотижня разом з мамою бере участь в акціях на підтримку полонених і зниклих безвісти воїнів;
- 14-річний Андрій Балабанов, 11-річний Назар Донець і 14-річний Артем Шемигон з Харківщини, які до приїзду рятувальників допомогли вибратися з води чоловікові, що провалився під кригу;
- 11-річна Маргарита Гаряга, яка вижила після бомбардування будинку в Маріуполі, де загинули дев’ятеро її рідних. Рятувальники змогли допомогти дівчинці, її мамі та сусідам лише завдяки тому, що Маргарита з-під завалів кликала на допомогу;
- 16-річна Адріана Гой з Хмельниччини, яка до приїзду медиків реанімувала дворічного хлопчика, що потрапив у ДТП. Завдяки цьому вдалося врятувати його та доправити до лікарні вже у стабільному стані;
- 17-річний Ілля Завальний на Житомирщині за допомогою гілок врятував друга, який провалився під кригу. Поряд нікого не було, тож хлопець самостійно надав усю необхідну допомогу;
- 13-річний Кіріл Ілляшенко, який під час російського ракетного обстрілу Сум 13 квітня цього року врятував пасажирів автобуса, що загорівся після удару. Попри те, що йому в голову влучили три уламки, він розбив вікно, вибрався з автобуса і допоміг іншим.
- 15-річний боксер Марк Комаров з Енергодару Запорізької області, який під час перебування в окупації відмовився виступати за Росію на спортивних змаганнях;
- Восьмирічна Діана Костиря, яка під час перебування в окупації на Херсонщині співала гімн України, щодня розвішувала на будинку українські прапори та свої малюнки з національною символікою й ховала все, коли чула, що йдуть російські окупанти;
- 16-річна Ольга Лактіонова з Херсонщини, яка врятувала з річки Інгулець дівчинку, що тонула під кригою;
- Двоє підлітків з Рівненщини – 15-річний Максим Миронець і 14-річний Павло Подвишенний – попри сильну течію змогли врятувати з води жінку, яка тонула, і викликали разом з друзями медиків і поліцейських;
- 15-річна Кіра Обединська і 14-річний Олександр Радчук, які пережили депортацію з Маріуполя, втратили рідних, але знайшли в собі сили свідчити про злочини Росії на міжнародних майданчиках;
- 14-річний Костянтин Орєхов з Київщини, який у 2022 році врятував сестру та дідуся після влучання в їхній будинок російської ракети;
- 16-річний Тимофій Потеряйло з Дніпра, який допомагав постраждалим і рятувальникам на місцях ракетних ударів, витягнув з-під скла майже непритомну жінку, а також грав на бандурі, щоб зібрати гроші на підтримку українських воїнів;
- 17-річна Ілона Тарасова, яка з перших днів окупації села на Харківщині, попри ризик для свого життя, передавала українським захисникам інформацію про переміщення ворога;
- 16-річний Кирило Шавкун, який на човні рятував людей з-під води після підриву Каховської ГЕС. Попри погрози окупантів, хлопчик переконував однолітків не зраджувати Україну.
«Ви — наше майбутнє. Я дуже пишаюся, що в нас такі діти, діти з такими цінностями, з таким відчуттям правильного. Хотів би вам подякувати за ваші вчинки, за вашу сміливість, а найголовніше — за вашу небайдужість», — зазначив президент Зеленський на нагородженні.
Відзнака «Майбутнє України» — це нова нагорода, яку Зеленський затвердив своїм указом 29 травня 2025 року. Далі вручення цієї відзнаки стане традицією.