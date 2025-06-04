ППО знешкодила 61 з 95 дронів, які вночі РФ запустила по Україні

У ніч проти 4 червня війська РФ атакували Україну 95 дронами. З них українська ППО знешкодила 61.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, 36 дронів збили, а ще 25 були локаційно втрачені / подавлені РЕБ.

Під ударом були Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Одещина та Донеччина. Зафіксовано влучання в 7 локаціях.

У Харкові через удар виникли кілька пожеж, постраждала одна людина. В області горів житловий будинок на площі 250 м².

На Сумщині росіяни били по заводу з виробництва біоетанолу. Пошкоджені цистерни, стався розлив патоки. В Одесі через атаку постраждала одна людина.