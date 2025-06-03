Зеленський погодив зміни в командуванні Сил оборони

Володимир Зеленський призначив Роберта «Мадяра» Бровді командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ, а Олега Апостола — командувачем Десантно-штурмових військ.

Про це йдеться в указах від 3 червня, оприлюднених на сайті президента.

Попередніми указами він звільнив з посади командувача Сил безпілотних систем Вадима Сухаревського, а з посади командувача Десантно-штурмових військ — Ігоря Скибюка.

Водночас Сухаревського призначили заступником командувача Оперативного командування «Схід», а Ігоря Скибюка — заступником начальника Генерального штабу ЗСУ.