Командувач Сухопутних військ ЗСУ Драпатий залишається у строю. Він стане командувачем Обʼєднаних сил (оновлено)

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Михайло Драпатий заявив, що залишається у строю. У неділю він казав, що подав рапорт про відставку.

Про нове рішення військовий повідомив на своєму каналі у Telegram.

За словами Драпатого, він мав тривалу розмову з Володимиром Зеленським та доповів йому деталі трагедії на 239 полігоні 1 червня. Очільник держави запропонував йому зосередитись на головному — «війні, фронті й перемозі».