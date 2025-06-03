Швейцарія доєдналася до 17 пакета санкцій ЄС проти Росії

Швейцарія доєдналася до 17-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії, який блок прийняв 20 травня 2025 року.
Про це йдеться на сайті швейцарського уряду.
Уряд Швейцарії розширив власний санкційний список на 17 людей та 58 компаній, повʼязаних з Росією, проти яких ЄС запровадив санкції в останньому пакеті. Їхні активи заморозили, а ще заборонили вʼїзд до Швейцарії та проїзд транзитом через країну. Серед тих, хто потрапив під санкції — компанії та люди, дотичні до російського військового комплексу.
Також Швейцарія внесла у санкційний список 189 суден, які належать до російського тіньового флоту. У сфері торгівлі Швейцарія ввела жорсткіший контроль над експортом для ще 31 компанії, включаючи ті, що знаходяться в країнах за межами ЄС (так званих «третіх країнах»). Тепер їм буде складніше купувати товари з Європи, особливо ті, які можуть бути використані у військових цілях.
Нові санкції набули чинності 3 червня.
- 20 травня Європейський Союз погодив 17-й пакет санкцій проти Росії. Цей перекриває їй доступ до військових технологій, зменшує доходи від енергоносіїв і бʼє по тіньовому флоту нафтових танкерів. Детальніше — тут.