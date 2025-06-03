Швейцарія доєдналася до 17 пакета санкцій ЄС проти Росії

Швейцарія доєдналася до 17-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії, який блок прийняв 20 травня 2025 року.

Про це йдеться на сайті швейцарського уряду.

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Уряд Швейцарії розширив власний санкційний список на 17 людей та 58 компаній, повʼязаних з Росією, проти яких ЄС запровадив санкції в останньому пакеті. Їхні активи заморозили, а ще заборонили вʼїзд до Швейцарії та проїзд транзитом через країну. Серед тих, хто потрапив під санкції — компанії та люди, дотичні до російського військового комплексу.

Також Швейцарія внесла у санкційний список 189 суден, які належать до російського тіньового флоту. У сфері торгівлі Швейцарія ввела жорсткіший контроль над експортом для ще 31 компанії, включаючи ті, що знаходяться в країнах за межами ЄС (так званих «третіх країнах»). Тепер їм буде складніше купувати товари з Європи, особливо ті, які можуть бути використані у військових цілях.

Нові санкції набули чинності 3 червня.