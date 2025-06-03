«Про 650 мільйонів — брехня». Ексгендиректор Лаври спростував заяву Мінкультури про фінансування реставрації

Колишній генеральний директор національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко спростував заяву заступника міністра культури Сергія Бєляєва про те, що у 2024 році на реставрацію та підтримку заповідника держава виділила 650 мільйонів гривень.

Про це він сказав в інтервʼю «Бабелю».

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«Про 650 мільйонів — брехня, про 21 архітектурну памʼятку — правда. У нас тотальне недофінансування. Фонд заповідника у 2024 році був 260 мільйонів гривень. Рахункова палата перевірила нас за період 2020—2023 та опублікувала звіт, що Лаврі дали на ремонт і реставрацію менше ніж 10% від того, що потрібно», — заявив Остапенко.

Також Сергій Бєляєв розповідав, що торік держава виділила заповіднику 17 мільйонів гривень на реставрацію, але Лавра використала лише шість, а 11 мільйонів гривень повернула в бюджет. Цю ситуацію Остапенко пояснив тим, що гроші на рахунки надійшли тільки у грудні 2024 року, тому їх було «неможливо використати ефективно».

«Я бігав у кінці року до Шорнікова, вмовляв перекинути гроші з реставрації однієї памʼятки на іншу: з ремонту бібліотеки Флавіана, бо там ще довго ремонтувати, на ремонт башти Кущника. Якби Міністерство це зробило, ми б остаточно її поремонтували. Але так тільки дах полагодили», — додав ексгендиректор.

За його словами, гроші досі на рахунках Міністерства, і воно ще цьогоріч не провело нарад щодо них і щодо реставрації культурної спадщини з керівниками національних закладів.

Водночас у 2025 році Міністерство культури ще не виділяло грошей на реставрацію Лаври. Кошти дали на зарплату, комуналку й охорону, а також 2,5 мільйона гривень на закупівлю матеріалів для поточних ремонтів. Наприклад, реставрація одного хреста (такий нахилився на церкві Всіх Святих) коштує 600 тисяч гривень.

Максим Остапенко вважає, що головний архітектор Лаври Яків Діхтяр усі роки своєї роботи «фактично саботує реставрацію, а зараз співпрацює з Шорніковим», і припускає, що Діхтяр причетний до його звільнення.

«У нього немає ініціативи із залучення позабюджетних коштів і щодо системної роботи з реставрації. Це його безпосередня відповідальність як головного архітектора. Він робить усе, щоб призупинити будь-які процеси. Це я називаю саботажем. Він затягує реставраційні роботи, безкінечно переробляє архітектурні проєкти за бюджетні гроші», — додав Остапенко.

І зазначив, що за 20 років у Лаврі в експлуатацію ввели єдиний обʼєкт після реставрації — церкву Спаса на Берестові, бо реставрацію фінансували благодійники. Інші реставрації ще не довели до кінця, зокрема тому, що регулярно зʼявляються зміни до архітектурного проєкту.