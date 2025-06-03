Залили газом і побили. На Рівненщині ДБР повідомило про підозру працівникам ТЦК, які силою мобілізували чоловіка

Працівники Держбюро розслідувань повідомили про підозру офіцеру та двом військовослужбовцям Дубенського районного ТЦК через примусову мобілізацію чоловіка — його силоміць утримували та побили.

Про це пише пресслужба ДБР.

Інцидент стався 21 лютого 2025 року в селі Іваннє на Рівненщині. Там працівники ТЦК помітили чоловіка на велосипеді та застосували до нього сльозогінний газ і насильно затягнули до службового автомобіля.

Чоловік мав при собі сигнальний пістолет, з якого вистрілив у повітря, щоб покликати на допомогу. За це двоє військовослужбовців побили його, коли він уже лежав на землі. Внаслідок цього чоловік отримав легкі тілесні ушкодження.

Під фізичним тиском він повідомив свої анкетні дані, після чого його силою доставили до ТЦК. При цьому ще у 2019 році чоловіка визнали непридатним до військової служби в мирний час. Військово-лікарська комісія ці дані до уваги не взяла, тож наразі чоловік мобілізований до однієї з військових частин Рівненської області.

Офіцеру та двом військовослужбовцям повідомлено про підозру за статтею про незаконне позбавлення волі. Двох з них також підозрюють у катуванні. Санкція статей передбачає до шести років позбавлення волі.