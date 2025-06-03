Росія запустила вночі по Україні 112 дронів. Скільки збили

У ніч проти 3 червня росіяни атакували Україну 112 дронами. Основні напрямки ударів — Чернігівщина, Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Одещина та Донеччина.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 09:00 Протиповітряна оборона знешкодила 75 ворожих БпЛА на сході, півдні та півночі країни. З них 60 збили, а ще 15 — локаційно втрачені / подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника в 11 локаціях.

У Чернігові через атаку дронами постраждали 4 людини, зокрема двоє чоловіків отримали тяжкі поранення. Також згорів приватний будинок, пошкоджені багатоповерхівка, приватні будинки, навчальний заклад і промислове підприємство.

У Балаклії на Харківщині теж було кілька влучань дронами по цивільному підприємству: один працівник загинув, інший отримав поранення.

Під ударом була й Одеса, там спалахнули кілька пожеж за різними адресами, наймасштабніша — на складських приміщеннях з продуктами харчування. Постраждали чотири людини.