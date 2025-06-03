Нардепка від «Слуги народу» Колісник, яка хотіла «звалювати» з України, складає мандат

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови № 13337 про дострокове припинення повноважень народної депутатки від «Слуги народу» Анни Колісник.

Про це йдеться на сайті парламенту.

У 2019 році Колісник обрали народною депутаткою Верхньої Ради ІХ скликання від партії «Слуга народу» під номером 94 у списку як безпартійну. Вона є членом Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

У 2022 році НАБУ і САП повідомили Колісник про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації на понад 4,4 мільйона гривень. За версією слідства, депутатка не внесла до е-декларації за 2020 рік відомості про оренду (володіння) двох квартир у Києві, частки в нежитловому приміщенні в Харкові та автівки.

У березні 2023 року її визнали винною в недостовірному декларуванні й оштрафували, однак звільнили від покарання у звʼязку із закінченням строків давності. Сторона захисту подала скаргу на це рішення. У червні 2023 року ВАКС закрив справу.

Крім того, у 2021 році журналісти зняли, як у телефонному листуванні під час позачергового засідання парламенту Колісник написала, що «треба звалювати з цієї країни». Потім вона пояснила, що мала на увазі відпочинок на травневі свята.