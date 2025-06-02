Новим креативним директором Dior став Джонатан Андерсон. Ось що про нього відомо

Модельєр Джонатан Андерсон став новим креативним директором модного дому Dior. Це вперше, коли одна людина одночасно керуватиме всіма ключовими творчими напрямами бренду — жіноча, чоловіча та висока мода.
Про це повідомив Dior.
Андерсон змінить на посаді голову бренду Марію Грацію Кʼюрі — майже 10 років вона опікувалася жіночими колекціями. У квітні 2025 року Андерсон став дизайнером чоловічої лінії одягу Dior, а тепер його повноваження розширяться.
Джонатан Андерсон дебютував як дизайнер власного бренду JW Anderson у 2008 році. У 2013-му він став креативним директором іспанського модного дому Loewe — як і Dior, він входить до холдингу LVMH. Модельєр покинув Loewe на початку цього року.
«Для мене велика честь приєднатися до модного Dior. Мене завжди надихала багата історія бренду, його глибина та емпатія. Я з нетерпінням чекаю, коли зможу працювати разом з його легендарними ательє, щоб створити наступну главу цієї неймовірної історії», — каже Андерсон.
Модельєр представить свою першу колекцію для Dior Men у Парижі 27 червня.
- 29 травня 2025 року Марія Грація К’юрі залишила Dior. Вона працювала там креативною директоркою девʼять років.