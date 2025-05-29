Марія Грація К’юрі залишає Dior. Вона працювала там креативною директоркою девʼять років

Марія Грація К’юрі залишає французький модний дім Dior. З 2016 року вона працювала там на посаді креативної директорки жіночих колекцій haute couture, прет-а-порте та аксесуарів.

Про це повідомляє Vogue.

«Я вдячна месьє Арно за довіру до мене та Делфін — за її підтримку. Особливо я вдячна своїм командам і ательє. Їхній талант і майстерність дозволили мені втілити моє бачення свідомої жіночої моди у тісному діалозі з кількома поколіннями мисткинь. Разом ми створили вагомий розділ, яким я безмежно пишаюся», — прокоментувала К’юрі.

Вона розпочала кар’єру у 1989 році в Fendi як дизайнерка сумок, а в 1999 році перейшла до Valentino, де створювала аксесуари. Вже у 2016 році Марію Кʼюрі запросили до Dior, де вона стала першою жінкою-дизайнеркою дому з часу його заснування у 1947 році.

У її дебютній колекції сезону весна/літо 2017, натхненній фехтуванням, поціновувачі побачили футболки зі слоганом «Ми всі маємо бути феміністами». Цей меседж став визначальним для подальшої творчості дизайнерки, яка зосереджувалась на жіночій силі.

У вільний час К’юрі займалася особистим проєктом — реставрацією історичного театру в Римі, Teatro della Cometa.

Показ колекції Dior resort 2026, що відбувся 27 травня, був, як пише Vogue Runway, «щирою одою Риму» — рідному місту дизайнерки. Це був її останній показ для модного дому, де вона провела девʼять років. Поки невідомо, хто стане наступником К’юрі на посаді.