Готував серію терактів у Києві. СБУ затримала чоловіка, якого називає агентом Росії

Правоохоронці служби безпеки України повідомили киянину про підозру в підготовці терористичного акту за попередньою змовою групи людей. Він, за версією слідства, готував серію підривів авто в столиці.

Про це пише СБУ.

Слідство каже, що фігурант збирався знищити три автомобілі українських захисників за допомогою саморобних вибухових пристроїв. Росіяни завербували цього безробітного киянина через Telegram-канали.

Росіяни спершу «протестували» його — за їхнім дорученням він влаштував кілька підпалів. Після цього фігурант отримав від куратора вказівки, як зробити вибухівку, і завдання підірвати автомобіль. Пізніше він почав шукати, де стоять потрібні машини.

Коли його затримували, він налаштовував віддалений доступ росіян до двох телефонів із саморобного вибухового пристрою, через які окупанти планували активувати вибухівку. Ще один гаджет фігурант планував встановити біля місця спланованого теракту, щоб зафіксувати злочин у режимі реального часу.

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Зловмиснику повідомили про підозру в підготовці терористичного акту за попередньою змовою групи людей. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.