Керівника ТЦК на Франківщині підозрюють у фальсифікації даних про мобілізованих

Правоохоронці Державного бюро розслідувань повідомили про підозру одному з начальників територіального центру комплектування в Івано-Франківській області — за версією слідства, він вносив неправдиву інформацію до автоматизованої системи обліку з метою фіктивного підвищення показників мобілізації.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За матеріалами справи, фігурант використовував свій криптографічний ключ і незаконно змінював дані в картках військовозобов’язаних.

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Зокрема, він оформлював їхнє нібито залучення до війська, знімав з обліку й видавав направлення до трьох різних військових частин — проте посадовець знав, що ці чоловіки фактично не мобілізовані.

Правоохоронці ідентифікували вже 17 таких «мобілізованих» чоловіків — вони перебували за місцем проживання. А військові частини, куди начебто направили мобілізованих, підтвердили, що таких людей у них немає.

Слідчі вважають, що посадовець свідомо діяв, щоб штучно покращити показники мобілізації.

Йому закидають те, що він повторно незаконно змінював дані в електронній системі, маючи до неї доступ. Йому може загрожувати до 6 років тюрми.

Розслідування триває. Правоохоронці перевіряють, чи були такі випадки в інших ТЦК.