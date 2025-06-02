РФ атакувала Україну 84 повітряними цілями — були влучання. Як минула атака

У ніч проти 2 червня РФ атакувала Україну 84 повітряними цілями. Українська ППО знешкодила 52 з них.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Цієї ночі Україну атакували:

80 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Їх запускали з таких російських напрямків як Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ;

три балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23». Цю повітряну ціль росіяни запустили із Воронезької області;

одна крилата ракета «Іскандер-К», яку запустили з території Брянської області.

Основними напрямками повітряного удару стали Харківщина, Чернігівщина, Донеччина та Херсонщина. Були влучання у 12 місцях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Так українська ППО знешкодила 52 засоби повітряного нападу противника на сході, півдні та півночі країни. Вогневими засобами ураження збили 15 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів), ще 37 — локаційно втрачені / подавлені РЕБ.