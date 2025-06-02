Генштаб: Росія втратила 48 артсистем і понад тисячу військових

Упродовж минулої доби, 1 червня, Росія втратила ще 1 140 своїх військових убитими й пораненими, а також десятки одиниць техніки.

Про це звітує Генеральний штаб Збройних сил України.

Сили оборони знищили два танки, сім бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, два засоби протиповітряної оборони, 256 дронів оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети, 137 одиниць автомобільної та дві одиниці спецтехніки.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила понад 989 700 військових убитими й пораненими.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.