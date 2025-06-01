У Росії горять стратегічні бомбардувальники — під ударом понад 40 літаків

Служба безпеки України проводить спецоперацію зі знищення бомбардувальної авіації в тилу Росії. Зараз відомо про те, що під ударом опинилися понад 40 літаків. Серед них — літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, стратегічний бомбардувальник Ту-95 та надзвуковий дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22 М3.

Про це «Бабелю» повідомили джерела у спецслужбі.

Безпілотники СБУ атакують російські літаки, які бомбардують українські міста й села. Спецоперація дістала назву «Павутина». Її наслідки — понад $2 мільярди збитків для російської авіації.

На відео нижче видно, як горить аеродром «Белая» в Іркутській області РФ, і чути, як голова СБУ Василь Малюк коментує удар.

На наступних кадрах видно інші російські військові аеродроми, які палають після спецоперації СБУ. Там є безпосередньо момент атаки дронів СБУ на російські літаки.

Спецоперацією керував голова СБУ Василь Малюк.

Згодом джерела «Бабеля» у СБУ підтвердили, що українські безпілотники сьогодні, 1 червня, відпрацювали по 4 військових аеродромах РФ. Зараз російські літаки горять на аеродромах «Белая» в Іркутській області, «Дягілєво» в Рязанській області, «Оленья» у Мурманській області та «Іваново» в Івановській області.