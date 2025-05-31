Збірна України з кіберспорту бойкотуватиме ЧС-2025 у кількох дисциплінах через участь Білорусі під держпрапором

Україна відмовилася від участі на турнірі з кіберспорту IESF WEC 2025 у дисциплінах Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang (жінки) та PUBG Mobile. Усе через те, що збірній Білорусі дозволили виступати під національним прапором, а це суперечить позиції Федерації кіберспорту України та Міністерства молоді та спорту України.

Про це повідомляє Федерація кіберспорту України.

«Ми неодноразово зверталися до Міжнародної федерації кіберспорту із закликом застосовувати принцип нейтрального статусу до представників країн, повʼязаних із збройною агресією проти України, однак на цьому етапі компромісу досягнуто не було», — йдеться в заяві Федерації.

Водночас збірна України братиме участь у дисципліні з Counter-Strike 2 — білоруську команду на неї не кваліфікували.