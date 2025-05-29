Україна бойкотуватиме ЧС-2025 з дзюдо через дозвіл Білорусі змагатися під держпрапором

Збірна України цьогоріч не змагатиметься на чемпіонаті світу з дзюдо — все через допуск на змагання білорусів.

Про це повідомила Федерація дзюдо України (ФДУ).

16 травня на офіційному сайті Національного олімпійського комітету Республіки Білорусь зʼявилась інформація про рішення Виконавчого комітету Міжнародної федерації дзюдо (IJF) з 1 червня 2025 року дозволити білоруським спортсменам брати участь у всіх міжнародних змаганнях під національною символікою.

У відповідь на це Федерація дзюдо України офіційно звернулася до Міжнародної федерації дзюдо — там інформацію підтвердили, наголосивши, що «IJF віддана забезпеченню того, щоб спорт служив платформою для діалогу, єдності та розуміння — будівництва мостів, а не стін».

У зв’язку з цим Федерація дзюдо України ухвалила рішення не відправляти українську збірну на чемпіонат світу, який відбудеться з 13 по 19 червня 2025 року в місті Будапешт, Угорщина.

У ФДУ засудили рішення Міжнародної федерації дзюдо та назвали його таким, що суперечить базовим принципам справедливості, відповідальності й солідарності у світовому спортивному русі.

«Ми переконані, що участь спортсменів з країн-агресорів під національними символами — це не лише політична сліпота, а й зневага до жертв війни та міжнародного права. Федерація дзюдо України й надалі буде послідовно відстоювати позицію, яка ґрунтується на моральних цінностях, свободі й гідності українського народу», — йдеться в повідомленні.