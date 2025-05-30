Кандидатів на держпосади у США тепер опитуватимуть щодо виконавчих указів Трампа

У США в претендентів на державні посади тепер запитують про улюблені виконавчі укази президента США Дональда Трампа та відданість програмі ефективності уряду.

Про це пише Bloomberg.

Вимоги щодо цих запитань поширюються навіть на відносно нижчі посади, починаючи з рівня оплати GS-5 і вище — ці посади можуть починатися з базової зарплати в $32 357 на рік. Серед таких посад — медичні асистенти, лісники та пожежники.

Серед запитань:

«Як ваша відданість Конституції та засадничим принципам Сполучених Штатів надихнула вас подати заявку на цю посаду у федеральному уряді? Наведіть конкретний приклад із професійного, академічного або особистого досвіду»;

«Назвіть один або два укази чи політичні ініціативи, що є для вас значущими, і поясніть, як ви допомогли б реалізувати їх у разі найму».

Ще два запитання стосуються покращення ефективності уряду та особистої трудової етики. Відповіді мають бути не більше 200 слів, і в меморандумі наголошено на забороні шахрайства.

«Претенденти повинні підтвердити, що використовують власні слова і не залучали консультантів чи ШІ», — йдеться в документі.

Тридцятисторінковий меморандум, підписаний директором Ради з внутрішньої політики Білого дому Вінсом Гейлі та виконувачем обовʼязків директора OPM Чарльзом Езеллом, реалізує указ Дональда Трампа, який скасовує практики різноманітності, рівності та інклюзії у федеральному наймі.

Указ також вимагає, щоб уряд надавав перевагу кандидатам, «які прагнуть покращити ефективність федерального уряду, палко вірять в ідеали Американської республіки та віддані дотриманню верховенства права і Конституції США».

Також в меморандумі йдеться про впровадження нових тестів на професійні навички — щонайменше двох для багатьох посад, і скасування необовʼязкових вимог щодо наявності вищої освіти. Мета — скоротити процес найму до менше ніж 80 днів і сформувати «федеральну службу, що відповідає найвищим стандартам професіоналізму і відданості служінню».