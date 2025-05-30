Сербія з РФ проведуть розслідування про поставки сербських боєприпасів в Україну

Президент Сербії Александар Вучич зреагував на повідомлення Служби зовнішньої розвідки РФ про те, що сербські оборонні підприємства за участі третіх країн, зокрема Чехії, Польщі, Болгарії та деяких африканських країн, нібито продовжують постачати боєприпаси Україні, попри нейтралітет країни. Вучич заявив, що деякі із заяв неправдиві, проте Сербія та Росія спільно розслідуватимуть, як боєприпаси сербського виробництва потрапили до України.

Його слова передають Reuters і місцеве видання Novosti.

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«Ми сформували робочу групу разом з російськими партнерами, щоб встановити факти. Деякі з речей, про які заявляють, — неправда», — сказав сербський президент.

За його словами, він обговорював з Путіним питання експорту зброї із Сербії до України — «як у присутності кількох людей з обох делегацій, так і віч-на-віч».

Водночас ще в червні 2024 року FT писало, що Сербія нарощує продажі боєприпасів Заходу, які потім потрапляють до України. Ідеться про снаряди на майже €800 мільйонів. Тоді Вучич назвав загалом точною цю суму і представив ситуацію як можливість для бізнесу, наполягаючи, що не приєднується до жодної зі сторін конфлікту. Така сума назбиралася від 2022 року.

Зараз Вучич каже, що Сербія має контракт із Чехією, проте «дозволу не давалося, і жодні ракети не постачалися». Сербський президент наголосив, що контракти не виконуватимуть, якщо зʼявиться підозра, що кінцеві отримувачі використовують продукцію не за призначенням або відправляють її на поля бою без відома Сербії.

«Наші заводи повинні жити та працювати. Майже 24 000 людей безпосередньо працюють в оборонній промисловості», – сказав Вучич і додав, що нападки на Сербію викликані її «незалежною зовнішньою політикою».

Як повідомляє балканська служба «Радіо Свобода», 30 травня на сербському оборонному заводі Krušik, що виготовляє боєприпаси, стався вибух — поранень зазнали пʼятеро людей. У повідомлення від 29 травня про поставки сербських боєприпасів Служби зовнішньої розвідки РФ згадувала саме це підприємство.

Вибух стався під час планових робіт з пресування пентеріту — це сильна вибухова речовина, яку використовують у бомбах і снарядах.