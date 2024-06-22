FT: Україна отримала від Сербії боєприпасів на €800 мільйонів

Сербія нарощує продажі боєприпасів Заходу, які потім потрапляють до України. Йдеться про снаряди на суму близько €800 мільйонів.

Про це пише Financial Times.

Президент Александар Вучич назвав загалом точною суму, яку вирахували у FT, і представив ситуацію як можливість для бізнесу, наполягаючи, що не приєднується до жодної зі сторін конфлікту. Така сума назбиралася від 2022 року.

«Це частина нашого економічного відродження, вона важлива для нас. Так, ми експортуємо наші боєприпаси. Ми не можемо експортувати ні в Україну, ні в Росію... але в нас було багато контрактів з американцями, іспанцями, чехами та іншими», — сказав президент.

І додав, що навіть якщо він знає, куди зрештою потраплять снаряди, то це вже не його справа.

У Сербії залишилися потужності для збройової промисловості з часів, коли вона була частиною Югославії. Зараз країна виробляє снаряди за радянськими стандартами, які використовують, зокрема, Збройні сили України.

Александар Вучич наголосив, що сербська зброя дешевша, ніж західна, тому масштаби експорту боєприпасів із Сербії можуть зрости.

Сербія — не член НАТО і ЄС. Країна не підтримує західних санкцій проти Росії, ставлячись до неї прихильне і розраховуючи, що Москва заблокує міжнародне визнання Косова. Косово — це частково визнана держава, населена албанцями. Раніше Косово було автономією в складі Сербії, але в 1991 році в окрузі проголосили незалежність і провели референдум. Країну визнали майже 100 держав світу. Сербія не визнає незалежності Косова.

Вплив на Сербію

Президент Сербії Александар Вучич намагається протистояти тиску Заходу щодо приєднання країни до санкцій проти Росії.

«Європа та США роками працювали над тим, щоб віддалити Вучича від Путіна», — сказав західний дипломат у коментарі Financial Times.

Одним з тих, хто це робив, став американський посол у Белграді Крістофер Гілл, який прибув до сербської столиці через місяць після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

«Йому це вдалося. Вучич роками не зустрічався з Путіним і навіть не дзвонив йому. І, звичайно, є питання поставок зброї, які потрапляють в Україну», — додав дипломат.