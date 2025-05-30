Випускники-медики, які поїдуть працювати в села чи зону бойових дій, отримають 200 тисяч гривень

Випускники медичних вишів зможуть отримати одноразову виплату в 200 тисяч грн. Уряд ухвалив відповідне рішення.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Як уточнив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, одноразова виплата передбачена для випускників інтернатури з 2025 року, які:

закінчили підготовку за лікарською спеціальністю;

уклали контракт на щонайменше 3 роки з державним або комунальним медзакладом у селі чи на території бойових дій;

обрали посаду, яка була вакантною на момент подання документів і розміщена на Єдиному веб-порталі вакансій;

працевлаштувались у заклад, де укомплектованість лікарських посад не перевищує 75%.

Гроші виплачуватимуться в порядку, який затвердить Міністерство охорони здоров’я.

Крім того, уряд вніс зміни до попередньої постанови № 524 і скасував норму про виплату прожиткового мінімуму у пʼятикратному розмірі, яка раніше діяла для випускників, що укладали трирічні контракти на роботу в селі чи селищах міського типу.