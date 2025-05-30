Зеленський переніс День захисту дітей. Тепер його відзначатимуть 20 листопада

День захисту дітей в Україні більше не відзначатимуть 1 червня. Дату святкування перенесли на 20 листопада.

Про це йдеться в указі президента № 355/2025.

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Саме 20 листопада — Всесвітній день дитини. Відповідно, указ президента «Про День захисту дітей», який у 1998 році підписав тодішній президент Леонід Кучма, втратив чинність. Саме в ньому була закріплена дата 1 червня.

В указі пояснюють, що це рішення засвідчує охорону дитинства як загальнонаціональний пріоритет України.

Міжнародний день захисту дітей, який святкують 1 червня, заснували в листопаді 1949 року в Парижі рішенням сесії Ради Міжнародної демократичної федерації жінок. Уперше такий день відзначили в 1950 році в 51 країні світу.

І хоча ООН підтримала цю ініціативу, вже в грудні 1954 року встановили Всесвітній день дитини — Міжнародний день ООН. Саме він щорічно припадає на 20 листопада. У цей день влаштовуються різні розважальні заходи для дітей — конкурси з подарунками, концерти, всілякі виставкові та пізнавальні заходи. Саме 20 листопада в різні роки Генасамблея ООН ухвалила Декларацію прав дитини і Конвенцію про права дитини.