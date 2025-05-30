У Кам’янці-Подільському близько 100 людей заблокували авто ТЦК. Що відомо

У Камʼянці-Подільському, що на Хмельниччині, 29 травня близько 100 людей заблокували службовий автомобіль групи мобільного оповіщення одного з місцевих ТЦК.

Про це повідомили в Хмельницькому обласному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

У ТЦК кажуть, що військову автівку пошкодили — порізали шини. За їхніми словами, причетні громадяни організовано перешкоджали представникам Збройних сил України виконувати службові обов’язки.

На місце події прибули правоохоронці та представники військової служби правопорядку. Деталі події встановлюють.

Місцеві Telegram-канали публікують відео ймовірного блокування автівки ТЦК. На кадрах видно групу людей, що стоять навколо автівки та намагаються перешкодити її руху. Поруч — працівники поліції та чоловіки у військовій формі. Що само стало причиною події — нині офіційно невідомо.

У ТЦК наголосили, що подібні дії в умовах воєнного стану можуть кваліфікувати за статтею 114-1 ККУ як перешкоджання законній діяльності ЗСУ, а в окремих випадках — як державну зраду. Також можливе притягнення до відповідальності за статтями 342, 345 і 346 ККУ — опір правоохоронцям, хуліганство та пошкодження майна.