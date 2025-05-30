Келлог припустив, що США обговорюватимуть з Росією її вимогу про нерозширення НАТО

Спецпосланник президента США з питань України Кіт Келлог припустив, що Вашингтон обговорюватиме з Москвою її вимогу про нерозширення НАТО.

Про це Келлог розповів в ефірі телеканалу ABC News.

Він заявив, що американська сторона не розглядає питання вступу України до Альянсу — зараз воно «не на порядку денному».

«І ми не єдина країна, яка так каже. Я можу назвати вам ще принаймні чотири… Ми бачимо, як інші країни кажуть: “Ми не надто впевнені щодо цього”, і треба 32 з 32, щоб дозволити вам вступити в НАТО», — говорить Кіт Келлог.

Москва й надалі буде порушувати питання нерозширення НАТО, упевнений посадовець — йдеться не лише про Україну, а й про Грузію і Молдову.

«І ми кажемо: “Гаразд, ми можемо обговорити припинення розширення НАТО до вашого кордону. Це питання [їхньої] безпеки”», — додав Келлог.

У розмові з журналісткою ABC News він наголосив, що рішення із цього питання може ухвалювати лише президент Дональд Трамп.