WELT дізналася подробиці нового пакету допомоги від Німеччини для України. Ось що туди входить

Частина грошей піде на фінансування українських далекобійних безпілотників. Джерела газети з урядових кіл повідомили, що Україна на початку травня звернулася до Міністерства оборони Німеччини з проханням профінансувати виробництво далекобійних дронів типів «Барс» та Ан-196 «Лютий», а також безпілотників типу Flamingo. У Німеччині це підтримали. На це може піти близько €400 мільйонів.

Після візиту президента Володимира Зеленського до Берліну Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на суму приблизно €5 мільярдів.

Водночас німецький уряд і надалі уникає прямої відповіді про постачання німецької крилатої ракети Taurus з дальністю 500—600 кілометрів, чим лише підсилює політичну дискусію. Та є сумніви, що Україні знадобиться Taurus, зважаючи на те, що українські безпілотники вже досягають подібної дальності. «Лютий» долає до 600 кілометрів, а ракета-дрон «Барс» — до 800 кілометрів.

Ще одну частину коштів спрямують на поставку чотирьох систем Iris-T від Diehl. Тим часом оборонна компанія KNDS отримає контракт на ремонт техніки, наприклад на ремонт зенітних установок Gepard. Ремонтуватимуть техніку в Україні.