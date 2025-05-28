ГУР: РФ не пускає місії до 186 місць з українськими полоненими та прикривається фейковими гуманітарними структурами

У Росії спецслужби створили фейкові організації, які імітують гуманітарні місії в місцях утримання українських полонених. Ці фейкові установи РФ використовує як аргумент, щоб не допускати міжнародні правозахисні організації до українських полонених.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Нараз відомо про 186 місць утримання українських полонених, куди росіяни не допускають представників Червоного Хреста та інших моніторингових місій.