Премʼєр Ізраїлю підтвердив, що його армія ліквідувала Мохаммеда Сінвара — фактичного очільника ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю вбила високопосадовця ХАМАС Мохаммеда Сінвара — 28 травня це підтвердив премʼєр-міністр країни Біньямін Нетаньягу, передає Ynet.

WSJ писало, що коли в жовтні минулого року Ізраїль під час чергової атаки ліквідував лідера ХАМАС Яхʼю Сінвара, його молодший брат Мохаммед Сінвар очолив угруповання.

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The Times of Israel зазначає, що ізраїльські чиновники назвали Мохаммеда Сінвара впертим щодо переговорів про звільнення заручників та перешкодою на шляху до досягнення угоди про припинення вогню.

«Як я вже казав, ми змінимо обличчя Близького Сходу, саме це ми й зробили. Ми витіснили терористів з нашої території, ми силою увійшли до сектора Гази, ми ліквідували десятки тисяч терористів, ми знищили незліченну кількість терористичних інфраструктур, ми взяли під контроль головні магістралі, ми повернули 90% мешканців до своїх домівок, а найближчими днями ми робимо різкий поворот у ліквідації ХАМАС — беремо під контроль гуманітарну допомогу від них», — сказав Нетаньягу 28 травня.

Раніше «12 канал» повідомляв, що Армія оборони Ізраїлю, імовірно, ліквідувала Мохаммеда та інших високопосадовців ХАМАС 13 травня під час масованого удару в тунелі, передає The Times of Israel.

Мохаммед Сінвар майже завжди був в оточенні заручників — лідери ХАМАС усвідомлювали, що це був потужний стримуючий фактор проти спроб його вбивства з боку Ізраїлю. Мохаммеда вбили в той рідкий випадок, коли він був без заручників.

За даними каналу, ізраїльська розвідка давно відстежувала Сінвара, але неодноразово виключала потенційні удари по ньому, коли мала таку можливість, через побоювання, що поблизу нього є заручники. WSJ зазначало, що на відміну від свого брата Яхʼї Сінвара, який провів понад два десятиліття в ізраїльській вʼязниці, Мохаммед менш зрозумілий ізраїльським спецслужбам. У 1990-х роках його увʼязнили в Ізраїлі на девʼять місяців, ще три роки він провів у вʼязниці Палестинської автономії в Рамаллі, звідки втік у 2000 році.

«Ми не ризикуємо, якщо є навіть один відсоток ймовірності того, що в цьому районі є заручники», – повідомило телеканалу джерело у службі безпеки.

Сінвар став ще обережнішим після смерті свого брата, лише дуже невелика кількість людей знала його місцезнаходження в будь-який час. Це The Wall Street Journal підтвердило джерело.

Проте 13 травня Сінвар несподівано зустрівся з командиром бригади «Рафах» і кількома іншими керівниками угруповання. Цього разу з ним не було заручників, як це зазвичай буває. Чому він так вчинив — невідомо.

За інформацією Wall Street Journal, ця зустріч була присвячена переговорам про перемирʼя та можливий обмін заручниками. Про це розповіли джерела в ХАМАС і в арабських країнах.

Ізраїльські військові, дізнавшись про зустріч, почали готувати повітряну атаку, хоча й не були впевнені, чи варто завдавати удару — боялися, що можуть постраждати заручники. Коли стало відомо, що заручників на місці немає, ізраїльські літаки завдали удару по підземному командному центру, розташованому під Європейською лікарнею.

За повідомленням Міністерства охорони здоровʼя Гази, яке контролює ХАМАС, від удару загинули 16 людей і понад 70 дістали поранень.

Після цього ізраїльська армія ще кілька разів обстріляла цей район, ймовірно, щоб ніхто не мав доступу до тунелю і не зміг допомогти бойовикам.

WSJ пише, що ХАМАС знайшов тіло Сінвара наступного дня після удару і тимчасово поховав його в іншому тунелі. Його планували перепоховати після завершення бойових дій.

Саудівський телеканал «Аль-Хадат» повідомив, що тіло Сінвара знайшли разом з рештками десяти його наближених. ХАМАС це не підтвердив.

Одразу після атаки Ізраїль теж не підтвердив, що Сінвара убили, але міністр оборони Ізраїлю Кац заявив, що «за всіма ознаками Мохаммед Сінвар був ліквідований».

За словами арабських чиновників, Сінвар діяв переважно за лаштунками, що принесло йому прізвисько «Тінь». За словами ізраїльських посадовців, Мохаммед Сінвар був одним з людей, які викрали ізраїльського солдата у 2006 році. Його також розшукували за терористичні дії проти Ізраїлю, і він десятиліттями був активним у ХАМАС.

Війна Ізраїлю в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. На першому етапі угоди ХАМАС зобовʼязався відпустити 33 ізраїльських заручників, а Ізраїль — звільнити понад 1 900 палестинських увʼязнених і почати виводити війська із сектора Гази. 2 березня Ізраїль погодився тимчасово продовжити перемирʼя в секторі Гази — це перехідний період після завершення першого етапу, бо поки що сторони не змогли домовитися, як діятимуть далі.

У ніч на 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази після двох місяців припинення вогню. Від ударів загинули фактичний премʼєр контрольованого ХАМАС сектора Гази Ісаам Дааліс і ще чотири високопосадовці угруповання.

Відповідальність за відновлення бойових дій Ізраїль поклав на ХАМАС — нібито бойовики відкинули всі пропозиції про продовження перемирʼя. Тож надалі будь-які переговори з ХАМАС, якщо і будуть вестися, то тільки «під вогнем» — тобто Ізраїль відмовляється від припинення вогню як умови для початку нових переговорів.