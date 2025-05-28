ЄС ухвалив безпекову стратегію для Чорного моря. Так протидіятимуть загрозам Росії

Євросоюз 28 травня ухвалив новий документ — «Стратегічний підхід Європейського Союзу до Чорноморського регіону». Серед його пріоритетів, зокрема, протидія загрозам з боку РФ і захист довкілля.

Про це повідомила верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики Кая Каллас.

Документ передбачає, серед іншого, створення Морського безпекового хаба, поліпшення військової мобільності та протидію гібридним загрозам. Для цього тісніше співпрацюватимуть Вірменія, Азербайджан, Грузія, Молдова, Туреччина та Україна, пише «Радіо Вільна Європа»/«Радіо Свобода» (RFE/RL).

Поки що незрозуміло, де саме розташують Мрський хаб і які держави в нього ввійдуть. Але відомо, що він займатиметься морською ситуаційною обізнаністю, моніторингом, раннім попередженням про загрози та зловмисні дії. Хаб фокусуватиметься на підводних кабелях, морських установках, а також на операціях із видобутку газу і вітрової енергії біля берегів Румунії та Болгарії.

Стратегія зобовʼязує Брюссель «посилити спроможності й механізми» для спостереження за можливим припиненням вогню в морі, розмінування, захисту критичної інфраструктури, патрулювання комерційних маршрутів. Метою називають «стримування подальшої агресії та, коли це буде можливо, зміцнення миру».

За даними джерел «Радіо Свобода», Туреччина запропонувала очолити ініціативу — гарантувати безпечне судноплавство в Чорному морі, протидіяти тіньовому флоту Москви та потенційно проводити розмінування.

Тепер Кая Каллас має організувати спеціальну міністерську зустріч ЄС з країнами-партнерами Чорноморського регіону, додає «Радіо Вільна Європа»/«Радіо Свобода» (RFE/RL).