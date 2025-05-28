Після тривалої боротьби з важкою хворобою помер народний депутат України Сергій Швець. Йому було 48 років.

Про це повідомив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Сергій Швець розпочав свою кар’єру в 19 років як журналіст. Він був спеціальним кореспондентом і ведучим «1+1», зокрема у програмах ТСН, «Сніданок з 1+1», «ТСН-Варта». Також працював на телеканалах «СТБ» (програма «Вікна») та «ICTV» («Факти»).

Швець спеціалізувався на культурологічній, економічній, військовій та політичній журналістиці. У 2019 році його обрали народним депутатом IX скликання. У Раді парламентар очолював підкомітет з питань захисту прав журналістів і працівників медіа, був секретарем Комітету з питань свободи слова.