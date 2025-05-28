Наказ про мобілізацію підозрюваної в корупції заступниці прокурора Запорізької області скасували

Наказ командира військової частини про мобілізацію заступниці прокурора Запорізької області Наталії Максименко, яку підозрюють у вимаганні та отриманні $40 тисяч хабаря, на тилову посаду бухгалтера скасували через порушення порядку мобілізації.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

Там додали, що командування Сухопутних військ ЗС України посилило контроль за процесом призову та призначення на тилові посади, бо існують випадки, коли фігуранти корупційних справ намагалися використати такі посади, аби уникнути відповідальності за злочини.

Напередодні, 27 травня, Центр протидії корупції написав про те, що заступниця прокурора Запорізької області Наталія Максименко мобілізувалася до ЗСУ. У Центрі зазначають, що поки підозрювані у корупції перебувають на службі, строки давності у їхніх справах спливають, тому це може бути способом уникнути покарання.

У вересні 2024 року Спеціальна антикорупційна прокуратура й Національне антикорупційне бюро України викрили Наталію Максименко на хабарі у $40 тисяч. Жінці повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.