Росіяни атакували Україну 88 дронами та 6 ракетами. Скільки збили

У ніч проти 28 травня росіяни запустили по Україні пʼять балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23, керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 88 дронів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 71 ворожий БпЛА: 34 — збито, ще 37 — локаційно втрачені / подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у восьми локаціях. Через атаки постраждали щонайменше 25 людей в Харківській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.