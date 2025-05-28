Дрони атакували Москву і область: під ударом були завод з виробництва дронів і технопарк

Москву та область вночі й вранці масовано атакували дрони.

Про це повідомив мер міста Сергій Собянін, а також місцеві телеграм-канали.

За словами Собяніна, російська ППО начебто збила близько 30 дронів. У кількох районах фіксували падіння уламків, однак минулося без постраждалих.

Зокрема, під атакою опинився технопарк «Елма» в Зеленограді (один з московських округів), там спалахнула припаркована поруч автівка.

Технопарк обʼєднує компанії, що працюють у сферах мікро- та радіоелектроніки, інформаційних технологій, оптичних та контрольно-вимірювальних приладів, робототехніки та нейротехнологій.

А у підмосковному місті Дубна під ударом було підприємство «Кронштадт», яке займається розробкою дронів.

Через атаку в московському аеропорту «Шереметьєво» скасовували та затримували рейси літаків.