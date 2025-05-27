Україна отримає €50 мільйонів на житло для ВПО — підписали угоду з Банком розвитку Ради Європи

Банк розвитку Ради Європи надасть позику €50 мільйонів, щоб забезпечити житлом внутрішньо переміщених українців. Віцепремʼєр-міністр з питань відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та очільник БРРЄ Карло Монтічеллі вже підписали відповідну угоду.

Про це повідомляє The Council of Europe Development Bank.

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За цей кошт створять 1 100 пільгових іпотечних кредитів для сімей ВПО. Умови іпотеки включають фіксовану процентну ставку 3%, термін погашення до 30 років і можливість подати заявку через портал «Дія».

У майбутньому БРРЄ та Україна хочуть створити цільові програми житлового кредитування для різних груп громадян, які постраждали від війни — зокрема, йдеться про ветеранів.

Це вже другий кредит від БРРЄ на підтримку житлового сектора України. Перший кредит на €100 мільйонів підписали у 2024 році — за ці гроші мали компенсувати зруйноване житло у вигляді житлових сертифікатів. Зараз за цією схемою понад 7 600 українців уже отримали житло.