Україна отримає €50 мільйонів на житло для ВПО — підписали угоду з Банком розвитку Ради Європи

Банк розвитку Ради Європи надасть позику €50 мільйонів, щоб забезпечити житлом внутрішньо переміщених українців. Віцепремʼєр-міністр з питань відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та очільник БРРЄ Карло Монтічеллі вже підписали відповідну угоду.
Про це повідомляє The Council of Europe Development Bank.
За цей кошт створять 1 100 пільгових іпотечних кредитів для сімей ВПО. Умови іпотеки включають фіксовану процентну ставку 3%, термін погашення до 30 років і можливість подати заявку через портал «Дія».
У майбутньому БРРЄ та Україна хочуть створити цільові програми житлового кредитування для різних груп громадян, які постраждали від війни — зокрема, йдеться про ветеранів.
Це вже другий кредит від БРРЄ на підтримку житлового сектора України. Перший кредит на €100 мільйонів підписали у 2024 році — за ці гроші мали компенсувати зруйноване житло у вигляді житлових сертифікатів. Зараз за цією схемою понад 7 600 українців уже отримали житло.
- Відтоді як Україна приєдналася до Банку розвитку Ради Європи в червні 2023 року, установа надала їй понад €500 мільйонів кредитів. Ці гроші пішли на відновлення країни та підтримку людей — зокрема, на медицину, житло, допомогу переселенцям і розвиток малого бізнесу.