Збирали дані про поставки зброї для України. У Нідерландах викрили хакерів з РФ

Група хакерів Laundry Bear, яких, імовірно, спонсурував Кремль, збирала інформацію про закупівлю та виробництво військової техніки західними урядами та поставки зброї Україні.

Про це повідомили нідерландська розвідка, передає Reuters.

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Угруповання також кібершпигували за компаніями, що працюють у сфері високих технологій, до яких РФ має обмежений доступ через санкції.

До вересня 2024 року хакери діяли непомітно — саме тоді виявили операцію, внаслідок якої вони отримали доступ до конфіденційних даних голландських поліцейських.

«Розслідування також показує, що Laundry Bear відповідає за кібероперації проти західних урядів та інших установ щонайменше з 2024 року», — додається в заяві.

Саме ця російська хакерська група відповідальна за кібератаки минулого року на мережі нідерландської поліції, НАТО й кількох європейських країн.

«Кібератаки на нідерландські установи є частиною більшої міжнародної кіберзагрози, що виходить від хакерської групи», — йдеться в заяві розвідки Нідерландів.