Зеленський призначив голів районних держадміністрацій Києва

Президент Володимир Зеленський підписав кілька розпоряджень, якими призначив нових очільників восьми районних адміністрацій Києва.

Про це свідчать розпорядження з номерами від № 66 до № 73. Ось повний перелік:

Дунаєвську Софію Анатоліївну призначили головою Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації;

Ковтунова Олександра Володимировича — головою Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації;

Бахматова Максима Ісановича — головою Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації;

Паладія Андрія Миколайовича — головою Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації;

Наконечного Володимира Михайловича — головою Подільської районної в місті Києві державної адміністрації;

Зантараї Георгія Малхазовича — головою Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації;

Мовенка Сергія Олександровича — головою Соломʼянської районної в місті Києві державної адміністрації;

Сазановича Олександра Романовича — головою Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Усього в Києві десять адміністративних міських районів. Нових голів не призначали для Оболонського і Печерського районів. Там залишаються Кирило Фесик і Наталія Кондрашова відповідно.