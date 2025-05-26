Зеленський призначив голів районних держадміністрацій Києва

Президент Володимир Зеленський підписав кілька розпоряджень, якими призначив нових очільників восьми районних адміністрацій Києва.
Про це свідчать розпорядження з номерами від № 66 до № 73. Ось повний перелік:
- Дунаєвську Софію Анатоліївну призначили головою Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації;
- Ковтунова Олександра Володимировича — головою Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації;
- Бахматова Максима Ісановича — головою Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації;
- Паладія Андрія Миколайовича — головою Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації;
- Наконечного Володимира Михайловича — головою Подільської районної в місті Києві державної адміністрації;
- Зантараї Георгія Малхазовича — головою Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації;
- Мовенка Сергія Олександровича — головою Соломʼянської районної в місті Києві державної адміністрації;
- Сазановича Олександра Романовича — головою Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.
Усього в Києві десять адміністративних міських районів. Нових голів не призначали для Оболонського і Печерського районів. Там залишаються Кирило Фесик і Наталія Кондрашова відповідно.