У Польщі створять «найбільший у Європі» логістичний хаб. Серед причин — відбудова України й бажання заробити на цьому

У Польщі, у місті Славкуві, розширять термінал і посилять його потужності майже вдвічі — він має стати найбільшим перевантажним логістичним хабом і транспортним вузлом у Європі. Одна з причин розширень — повоєнна відбудова України.

Про це сказав премʼєр-міністр Дональд Туск, наголосивши на важливості польського контролю над ним. Його слова передають RMF24, PROPERTYNEWS.PL і TVN24.

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Термінал у Славкуві розташований на перетині стандартної європейської колії та найзахіднішої ділянки ширококолійної залізниці 1 520 мм (яку використовують, зокрема, в Україні). Це дозволяє зручно перевантажувати контейнери, які перевозять між Азією, Далеким Сходом і Західною Європою.

Термінал зараз розширюють, і після завершення робіт він зможе обробляти понад 500 тисяч стандартних контейнерів на рік. Зараз його потужність — майже 285 тисяч контейнерів на рік. Інфраструктуру доповнять сімома новими коліями та сучасним перевантажним обладнанням. Наразі термінал переважно обробляє вантажі, що прямують на схід, але його операційний діапазон значно розшириться.

«Це великий логістичний проєкт, найбільший сухий порт (...). Ми розпочинаємо другий етап інвестицій у розширення цього Євротерміналу. У нас ще є кілька таких етапів – третій, четвертий і п’ятий. Ми оцінюємо весь проєкт у понад €1 мільярд», — сказав президент Агентства промислового розвитку Войцех Балчун.

Він розповів, що проєкт включає будівництво другого контейнерного терміналу, а зрештою планується створити пʼять таких обʼєктів. Завершення будівництва термінала заплановано на 2027 рік.

За словами Туска, після закінчення війни в Україні цей термінал стане перевалочним центром для товарів з усієї Азії та Китаю. Туск також наголосив, що Польща хоче заробити великі гроші на відбудові України.

«Немає нічого поганого в тому, щоб сказати так: ми хочемо заробити великі гроші для Польщі, відбудовуючи Україну. Ми хочемо допомогти, але ми також хочемо на цьому заробити, і для цього потрібен цей спеціальний хаб», — наголосив він.