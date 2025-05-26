Німеччина зняла обмеження для України на дальність ударів по РФ

Німеччина зняла обмеження для України на дальність ударів по Росії.
Про це написав канцлер країни Фрідріх Мерц.
«Ми зробимо все можливе, щоб продовжувати підтримувати Україну. Це також означає, що більше немає жодних обмежень щодо дальності стрільби для зброї, яку ми постачаємо. Україна тепер також може захищатися, атакуючи військові позиції в Росії».
Ще у квітні Фрідріх Мерц підтвердив, що виступає за передачу українським військовим далекобійних ракет Taurus. На його думку, ціллю для ударів може стати сухопутне сполучення між Росією і тимчасово окупованим Кримом — на півострові зберігається велика частина військових запасів для армії РФ.
- Попередній канцлер Німеччини Олаф Шольц виступав проти передачі Україні Taurus, бо побоювався ескалації з Росією. Водночас ще в лютому 2024 року німецький Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні далекобійну зброю, що можна було вважати закликом передати Taurus. Але останнє слово було за Шольцом.
- Taurus — це німецькі керовані ракети з радіусом дії до 500 кілометрів і бойовою частиною 500 кілограмів. Вони є аналогом британських Storm Shadow і французьких SCALP-EG, які вже використовує українська авіація.