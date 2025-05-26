The Economist: У запущеному по Україні дроні знайшли записку про нову схему управління безпілотниками

Всередині одного з дронів, яким Росія атакувала Україну, виявили записку, яка натякала на новий алгоритм керування. Ймовірно, її залишив один з російських інженерів.

Про це пише The Economist.

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Записку виявили українські інженери в лабораторії в Києві, які розбирають російські дрони. У ній йшлось, що безпілотники тепер контролюються за допомогою ботів у Telegram, які надсилають дані про політ і відео в реальному часі операторам-людям.

Як пише The Economist, українські інженери також зʼясували, що нові безпілотники Shahed більше не чутливі до систем радіоелектронної боротьби, оскільки не покладаються на GPS. Вони управляються штучним інтелектом і використовують українську мобільну мережу.

Раніше захистом від дронів займалися мобільні розрахунки з кулеметами, переносними ракетами й артилерією ближньої дії, але тепер БпЛА успішно стали маневрувати в районах розміщення таких розрахунків, сказав журналістам офіцер військ ППО Денис Смажний. Спочатку вони летять низько, щоб їх не виявили, а, наближаючись до міст, різко підіймаються до 2 000—2 500 метрів — це поза зоною досяжності малокаліберної зброї. Тому Україна почала застосовувати вертольоти, БпЛА-перехоплювачі та винищувачі F-16 для боротьби з дронами.

Зараз ППО Києва збиває близько 95% російських БПЛА, сказав журналу високопоставлений український чиновник. Однак решта 5% долають оборону і завдають серйозної шкоди.