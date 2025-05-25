Кандидат у президенти Польщі Тшасковський не відмовився від підтримки вступу України в НАТО

Кандидат у президенти Польщі від провладної «Громадянської коаліції» Рафал Тшасковський не підписав так звану декларацію лідера антиукраїнської «Конфедерації» Славоміра Менцена. Серед вимог — обіцянка не пускати Україну в НАТО, що її підтримав інший кандидат у президенти Кароль Навроцький.
Про це повідомили польський телеканал TVN 24 та Wiadomości.
Розмова Тшасковського й Менцена відбулась на ютуб-каналі. Менцен наголосив, що хоче таким чином допомогти виборцям, кого з кандидатів на посаду президента підтримати у другому турі. Під час розмови Менцен розпитував Навроцького й Тшасковського про пункти своєї декларації, яку він називає «Менценівська вісімка». Це перелік вимог, які він підготував для своїх двох співрозмовників.
Декілька пунктів цієї декларації стосувались України. Наприклад, пункт 4 звучить так: «Я не дозволю відправляти польських солдатів на територію України». А пункт 5 звучить так: «Я не підпишу закон про ратифікацію вступу України до НАТО».
Тшасковський підтримав чотири з восьми пунктів, що містилися в «декларації» Менцена. Він виступив проти підвищення існуючих податків, пообіцяв не обмежувати обіг готівки та право поляків на володіння зброєю. Водночас він виступив проти відправки польських військ до України, наголосивши, що нині польська армія має захищати східний фланг НАТО від Росії та Білорусі. Але наголосив, що підтримує членство України в Альянсі.
У розмові Менцен наголошував, що вважає приєднання України до НАТО «винятково небезпечним для Польщі», бо це нібито збільшує ймовірність участі Польщі у війні з Росією. У відповідь на це Тшасковський підкреслив, що Україні потрібні сильні гарантії безпеки — це означатиме й більшу захищеність Польщі від Росії.
«Я дуже добре знаю Путіна і уважно за ним спостерігаю. Він розуміє лише мову сили. Юзеф Пілсудський ще 100 років тому знав, що якби у нас була буферна держава, Росія б об неї зуби зламала», — сказав Тшасковський.
За його словами, через триваючу війну сьогодні не йдеться про прийняття України до НАТО, проте це має бути загальною метою. Тшасковський наголошує, що ніколи не казав, що вступ України до НАТО буде легким процесом.
- 22 травня незалежний кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький, якого підтримувала опозиційна партія «Право і справедливість», пообіцяв не пускати Україну в НАТО.
- 18 травня в Польщі відбувся перший тур виборів президента. За його результатами до другого туру вийшли представник провладної «Громадянської коаліції» Рафал Тшасковський та незалежний кандидат Кароль Навроцький, якого підтримувала опозиційна партія «Право і справедливість».
- Тшасковський підтримує Україну, а також виступає за членство України в ЄС і НАТО. Навроцький раніше заявляв, що не бачить майбутнього для України ані в Євросоюзі, ані в НАТО, допоки Київ не відповість «за волинський злочин», маючи на увазі Волинську трагедію.