«Росіяни вбивають росіян». Учасник української делегації розкрив невідомі заяви РФ на переговорах у Стамбулі

Під час перемовин у Стамбулі російська делегація вдавалася до погроз, цинізму та «аморальності». Зокрема говорила про те, що війна в Україні «їм болить, бо росіяни вбивають росіян».

Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ України й член української делегації на перемовинах у Стамбулі Сергій Кислиця в інтервʼю телеканалу «Ми — Україна».

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За словами Кислиці, під час перемовин в Туреччині росіяни вимагали віддати їм чотири українські області та обіцяли «завтра вимагати шість чи вісім». А також підтвердив, що росіяни казали, що члени української делегації можуть втратити «ще більше родичів» на війні. Крім того, перемовини супроводжувалися «довжелезними псевдоісторичними екскурсами» з боку росіян.

«На якомусь етапі голова російської делегації каже українській повноважній делегації, яка складається з високих керівників відомств, з воєнних людей на фронті. І от глава російського делегації каже: “Ну, ви знаєте, по суті, війна ця, коли руські вбивають руських з певними нюансами”. Тобто, розумієте, по суті, та сторона заперечує твоє існування як нації. Тобі в обличчя кажуть: ти не українець, ти росіянин», — заявив Кислиця.

Кислиця залишився задоволений українською стороною та тим, як вони провели перемовини і стояли на своїй позиції. Він наголосив на тому, що Туреччина гарно організувала перемовини — зокрема, були присутні перекладачі з української, російської, турецької та англійської мов. Україна послуговувалася українською та англійською, росіяни — російською.

Однак, за словами Кислиці, російська делегація не мала мандата вести перемовини, якщо на них будуть присутні американці. Це причина, чому на українсько-російських перемовинах у Стамбулі не було представників США.

Проте результатом цих переговорів він не може бути задоволений, тому що в ході них «не досягли головного результату».

«Але давайте подивимось, яка могла бути альтернатива. Альтернатива могла б бути така, що ми піддалися на провокації, ми здійснили демарш, ми вдалися до якихось емоційних хайп-вчинків, пішли з перемовин. І тоді це б було бумерангом проти нас», — наголосив Кислиця.