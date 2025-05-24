Bloomberg: Європейська комісія тимчасово відновила квоти на імпорт української сільськогосподарської продукції

Європейська комісія в четвер, 22 травня, вирішила тимчасово відновити квоти на імпорт української сільськогосподарської продукції, які скасували після початку повномасштабного вторгнення РФ. Термін цих домовленостей спливає 6 червня — саме з цього дня обмеження знов діятимуть.

Про це пише Bloomberg із посиланням на посадовця Європейської комісії.

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Жодна держава-член ЄС не виступила проти цього рішення. Швеція, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ірландія та Литва утрималися під час голосування.

Дозволені обсяги експорту до кінця 2025 року становитимуть 7/12 від звичних річних обсягів, оскільки обмеження почнуть діяти лише в червні.

Повернення квот тимчасове, зараз ЄС переглядає положення про Поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі з Україною.

Що передувало

Про імовірне повернення мит на український імпорт раніше писало FT. Видання зазначало: уряд України оцінює, що повернення до довоєнних умов торгівлі зменшить її доходи приблизно на €3,5 мільярда на рік.

Рішення повернути тарифи на український імпорт ухвалили після того, як Польща очолила зусилля щодо захисту фермерів блоку, пише FT з посиланням на дипломатів.

У 2022 році безмитний режим поширювався на дешеву українську птицю, пшеницю та цукор, значна частина яких проходила через країни ЄС до Африки та Азії. Але фермери та політики в Польщі, Франції та інших країнах невдовзі звинуватили український експорт у тому, що він знижує їхні внутрішні ціни.

Особливо це турбувало поляків. Там односторонньо забороняли імпортувати українське зерно, тим самим порушуючи правила ЄС. Напередодні президентських виборів у країні Варшава попросила Комісію відкласти торговельні переговори з Києвом, щоб мінімізувати шанси на перемогу опозиційного кандидата від націоналістичної опозиції Кароля Навроцького. Про це FT розповіли дипломати.

Голова торговельного комітету Європейського парламенту Бернд Ланге сказав, що потрібен час щонайменше до жовтня цього року, щоб «знайти рішення».

Зараз Україна має квоту, за якою може продавати в ЄС певну кількість товарів без мита протягом року. Двоє дипломатів ЄС повідомили Financial Times, що існує перехідний захід, де пропонують ділити цю річну норму на 12 частин — по одній на кожен місяць. Це означає, що продавати багато одразу не дозволять, а треба буде розподіляти рівномірно цілий рік. Так хочуть обмежити імпорт з України, поки сторони домовляються про нові торговельні правила.

Найбільше це зачепить продаж кукурудзи, цукру, меду і курятини: