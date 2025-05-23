Припинення вогню в Україні настане до липня цього року, а найімовірніший сценарій — грузинський. Так вважають аналітики JPMorganChase

Україна, швидше за все, буде змушена погодитися на врегулювання війни з Росією в цьому році, яке заморозить бойові дії, але не призведе до всеосяжної мирної угоди.

Такого висновку дійшли аналітики центру геополітики JPMorganChase.

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Вони зазначають, що з нинішніми темпами просування Росії знадобиться приблизно 118 років, щоб захопити всю Україну. Тож Путін прагнутиме укласти угоду, вигідну для його загальної мети — зрештою встановити контроль над Києвом.

Аналітики пишуть, що російсько-українська війна «перейшла в ендшпіль» і припинення вогню настане до кінця другого кварталу 2025 року, тобто до липня. Вони розглядають чотири найбільш імовірних сценарії розвитку подій.

Сценарій «Південна Корея»

Україна не отримає ані членства в НАТО, ані повного відновлення територіальної цілісності. Втім, якщо вдасться забезпечити присутність європейських військових сил у країні як «сигнального бар’єра», підкріпленого американськими гарантіями допомоги та розвідпідтримки, то 80% території України, що залишаються під контролем Києва, стануть на суттєво стабільніший, заможніший і демократичніший шлях розвитку.

Рішення Заходу використати приблизно $300 мільярдів заморожених російських державних активів також могло б дати гарний старт для відбудови України.

Аналітики вважають цей варіант найкращим, однак оцінюють його реальність досить низько — як 15% імовірності.

Сценарій «Ізраїль»

Цей сценарій передбачає сильну й тривалу військову та економічну підтримку без значної присутності іноземних військ. Це варіант, ймовірно, все одно дасть Україні простір для того, щоб перетворитися на фортецю, проводити військову модернізацію і зрештою створити власний механізм стримування. Але війна завжди залишатиметься поруч.

Путін разом з тим все одно вимагатиме достатньо економічних вигод (включно зі зняттям санкцій) і більш тісних відносин зі США.

Такий сценарій аналітики вважають «все ще хорошим», а його імовірність оцінюють у 20%.

Сценарій «Грузія»

За відсутності як іноземних військ, так і сильної військової підтримки, Україна переживатиме постійну нестабільність, уповільнене зростання й відновлення, поступове згасання зовнішньої підтримки та фактичне зупинення процесу інтеграції із Заходом (тобто членства в ЄС та НАТО), з поступовим дрейфом назад в орбіту впливу Росії.

Такий варіант аналітики вважають неідеальним, однак найбільш імовірним — з вірогідністю 50%.

Сценарій «Білорусь»

Якщо Сполучені Штати відмовляться від підтримки України — або це буде сприйнято саме так, — а Європа не зможе заповнити цю прогалину, Росія наполягатиме на своїх максималістських вимогах і прагнутиме повної капітуляції України, перетворивши її на васальну державу Москви.

У цьому сценарії Росія фактично виграє війну, розділить Захід і безповоротно підірве світовий порядок, що склався після Другої світової війни.

Це найгірший з описаних варіантів подій, однак його вірогідність найнижча і на рівні зі сценарієм «Південна Корея» — 15%.