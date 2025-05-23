РФ атакувала Україну балістичною ракетою та понад 170 дронами. Як спрацювала ППО

У ніч проти 23 травня російська армія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» і 175 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Українська ППО знешкодила 150 ворожих дронів на сході, заході півночі, півдні та в центрі країни. З них 91 збили вогневими засобами ураження, а 59 — локаційно втрачені або подавлені РЕБ (без негативних наслідків). Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Балістичну ракету РФ запустила з Ростовської області, а безпілотники з таких російських напрямків, як Міллерово, Курськ і Приморсько-Ахтарськ.

Через атаку постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина, Київщина, Житомирщина, Одещина, Чернівеччина та Івано-Франківщина.