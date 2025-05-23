Трамп показав «доказ» масових убивств білих фермерів у ПАР президенту країни. Це виявився знімок з ДР Конго

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з президентом Південної Африки Сирілом Рамафосою в Овальному кабінеті показував роздруківку новини, яка нібито свідчила про масові вбивства білих південноафриканців. Виявилося, що то був скриншот відео Reuters, знятого в Демократичній Республіці Конго.

Агентство Reuters перевірило факти та заявило, що на продемонстрованому Трампом скриншоті — гуманітарні працівники, які ховають тіла в місті Гома в ДР Конго.

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«Це всі білі фермери, яких ховають», — казав тоді Трамп.

Reuters

Блог, скриншоти з якого Трамп показав президенту Південної Африки на зустрічі в Білому домі, був з консервативного онлайн-журналу American Thinker. Там йшлося про конфлікти та расову напругу в Південній Африці та Конго. У блозі не було підпису до фото, але вказано, що це скриншот з YouTube з посиланням на відеорепортаж про Конго, де видно, що автор відео — агентство Reuters.

«На очах усього світу президент Трамп використав моє зображення, використав те, що я зняв у ДР Конго, щоб спробувати переконати президента Рамафосу, що в його країні білих людей вбивають темношкірі», — прокоментував автор зображення Аль Катанті.

Reuters після перевірки фактів резюмувало, що Трамп кілька разів озвучив неправдиву інформацію і перекрутив деякі факти в розмові з президентом Сирілом Рамафосою. Останній намагався заперечити ці заяви, але Трамп постійно його перебивав і знову повторював свої слова. Американський лідер сказав команді показати відео, яке складалося переважно зі старих уривків провокаційних виступів південноафриканських політиків, що давно поширюються в соцмережах.

Також Трамп гортав друковані копії статей, в яких, за його словами, детально описувалися вбивства білих південноафриканців, повторюючи слова «смерть, смерть, смерть, жахлива смерть».

Що передувало

Під час першої каденції Дональд Трамп обіцяв розслідувати недоведені масові вбивства білих фермерів у Південній Африці та нібито насильницьке захоплення землі. Преторія тоді заявила, що Трамп дезінформований. Невідомо, чи займалася його адміністрація цим питанням.

У січні 2025 року президент ПАР Сиріл Рамафоса підписав закон, який полегшує державі експропріацію землі в суспільних інтересах. Це має на меті подолати расову нерівність у володінні територією — проблема досі актуальна після падіння апартеїду в 1994 році.

У лютому Трамп заявив, що ставить на паузу фінансування ПАР через закон про експропріацію.